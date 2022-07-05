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1 час назад

Очаровательная: певица Алекса показала годовалую дочь

New Magazine

В прошлом году исполнилась самая главная мечта певицы Алексы. Девушка родила долгожданную дочку. Малышку назвали Адрианой. Сейчас девочка умиляет всю Сеть. Алекса создала отдельную страницу в социальной сети для своей дочки. Нередко певица делится фотографиями малышки.

Очаровательная: певица Алекса показала годовалую дочь
Фото: New MagazineNew Magazine
New Magazine

Первые шаги Адриана начала делать еще в мае. А теперь она усовершенствовала свой навык и уверенно держится на ногах. Алекса поделилась трогательным видео, на котором видно, как умеет ходить ее малышка. Адриана сидела на полянке с ромашками, протягивая руку маме.

“Пойдешь к маме? Давай ручку”, – слышен голос Алексы за кадром.

“Мамина любовь. P.S. Когда милота этого видео зашкаливает”, – подписала видеоролик артистка.

На видео малышка встала и пошла в сторону мамы. Фолловеры умилились и растрогались, увидев маленькую Адриану. Девочка – любимица интернет-пользователей.

“Я могу смотреть на Адриану бесконечно”, “Принцесса”, “Очаровательная”, “Чудесная девочка”, “Так сразу на душе приятно становится от ее улыбки”, – пишут поклонники.

New Magazine

Напомним, что для Алексы малышка стала первым ребенком, а вот для ее супруга Вячеслава Дайчева – вторым. У звездного фитнес-тренера есть сын, который родился в прошлых отношениях.

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