Tatarka FM сообщила, что Бузова весной выйдет замуж

Певицу Ольгу Бузову после расставания с блогером Давидом Манукяном считали свободной женщиной, однако блогер Лилия Абрамова, более известная как Tatarka FM, раскрыла иную информацию.
Абрамова приняла участие в шоу «Злые языки», в ходе которого от нее потребовали поделиться никому неизвестными сплетнями о звездах. В ответ блогер решила приоткрыть тайну насчет покровителя Ольги Бузовой.
«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — сообщила Лилия Абрамова.
Ведущая шоу Виктория Боня не была шокирована озвученной информацией, поскольку давно подозревала, что у Ольги Бузовой есть ухажер, иначе как объяснить роскошные украшения, которые стали часто мелькать на певице.