Tatarka FM сообщила, что Бузова весной выйдет замуж

«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — сообщила Лилия Абрамова.