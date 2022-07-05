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1 час назад

Блогер Tatarka FM сообщила, что Ольга Бузова весной выйдет замуж за политика

Слово и Дело

Певицу Ольгу Бузову после расставания с блогером Давидом Манукяном считали свободной женщиной, однако блогер Лилия Абрамова, более известная как Tatarka FM, раскрыла иную информацию.

Tatarka FM сообщила, что Бузова весной выйдет замуж
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Абрамова приняла участие в шоу «Злые языки», в ходе которого от нее потребовали поделиться никому неизвестными сплетнями о звездах. В ответ блогер решила приоткрыть тайну насчет покровителя Ольги Бузовой.

«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — сообщила Лилия Абрамова.

Ведущая шоу Виктория Боня не была шокирована озвученной информацией, поскольку давно подозревала, что у Ольги Бузовой есть ухажер, иначе как объяснить роскошные украшения, которые стали часто мелькать на певице.

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