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1 час назад

Откровения Джулии Робертс: “Не могу перестать целовать тебя”

New Magazine

Джулия Робертс не любит афишировать свою личную жизнь. В ее социальных сетях изредка появляются фотографии с супругом или детьми. Однако каждый год актриса публикует фото со своим мужем Дэнни Модером. 4 июля супруги отмечают годовщину свадьбы.

Откровения Джулии Робертс: “Не могу перестать целовать тебя”
Фото: New MagazineNew Magazine
New Magazine

Робертс и Модер вместе уже 20 лет. В честь этого, Джулия Робертс опубликовала трогательное фото и подписала: “Двадцать лет не могу перестать улыбаться и целовать тебя”. Кстати, Джулия не просто так написала о поцелуях. Она уверена в том, что именно в поцелуях таится смысл любви.

“Не забывайте целоваться. Правда, это очень помогает. Целуйтесь все время, когда вы вместе, целуйтесь после долгой разлуки. Не забывайте отправлять поцелуи в мессенджерах – это многое значит, особенно когда вы далеко друг от друга”, – однажды поделилась секретом счастливого брака актриса.

New Magazine

Напомним, что Джулия и Дэниел поженились в 2002 году, а спустя пару лет актриса родила супругу двойню – дочь Хэзел Патришу и сына Финнеас Уолтера. А еще через три года Робертс родила сына Генри Дэниел Модера.

Звёзды,Дэнни Модер,Джулия Робертс,
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