Малышева рассказала об обследовании у онколога

Доктор и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева не только просит общественность внимательно следить за своим здоровьем, но и сама не забывает проходить обследования — в особенности, если ее что-то беспокоит.

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Малышева рассказала, что недавно ей потребовалась консультация онколога из-за появившегося пятна на ухе. Образование ее сильно беспокоило, и она решила пройти обследование. Темное пятно оказалось доброкачественным, однако телеведущую обязали наблюдать за ним.

Елена Малышева склоняется к решению удалить образование.

«Меня беспокоило какое-то образование. Мое решение — наблюдать до сентября. В сентябре приду снова и, скорее всего, удалю», — рассказала она.