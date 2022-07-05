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2 часа назад

Елена Малышева рассказала об обследовании у онколога из-за пятна на ухе

Слово и Дело

Доктор и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева не только просит общественность внимательно следить за своим здоровьем, но и сама не забывает проходить обследования — в особенности, если ее что-то беспокоит.

Малышева рассказала об обследовании у онколога
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Малышева рассказала, что недавно ей потребовалась консультация онколога из-за появившегося пятна на ухе. Образование ее сильно беспокоило, и она решила пройти обследование. Темное пятно оказалось доброкачественным, однако телеведущую обязали наблюдать за ним.

Елена Малышева склоняется к решению удалить образование.

«Меня беспокоило какое-то образование. Мое решение — наблюдать до сентября. В сентябре приду снова и, скорее всего, удалю», — рассказала она.

Елене Малышевой 61 год. Она всегда с особым вниманием подходит к своему здоровью и здоровью своих близких.

Звёзды,Елена Малышева,
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