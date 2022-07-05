Малышева рассказала об обследовании у онколога

Доктор и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева не только просит общественность внимательно следить за своим здоровьем, но и сама не забывает проходить обследования — в особенности, если ее что-то беспокоит.
Малышева рассказала, что недавно ей потребовалась консультация онколога из-за появившегося пятна на ухе. Образование ее сильно беспокоило, и она решила пройти обследование. Темное пятно оказалось доброкачественным, однако телеведущую обязали наблюдать за ним.
Елена Малышева склоняется к решению удалить образование.
«Меня беспокоило какое-то образование. Мое решение — наблюдать до сентября. В сентябре приду снова и, скорее всего, удалю», — рассказала она.
Елене Малышевой 61 год. Она всегда с особым вниманием подходит к своему здоровью и здоровью своих близких.