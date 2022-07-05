Чехова раскрыла секреты

Анфиса Чехова несколько лет назад сильно похудела, и до сих пор ей удается держать минимальный для себя вес. Оказалось, что у телеведущей есть свои секреты идеальной фигуры.

Фото: Мир новостей Мир новостей

- Одним советом о том, как привести фигуру в порядок, не отделаешься, - делится Чехова. - Есть несколько важных пунктов. Первое: уберите из дома весь запас алкоголя. На стрессе и «от нечего делать» рука сама потянется пропустить бокальчик-другой с друзьями. А алкоголь — это легкоусвояемые углеводы, которые организм без всяких усилий быстро трансформирует в жир.

Второе: если вы живете не на первом этаже, то полезным будет перестать пользоваться лифтом и ходить на прогулки и в магазин по лестнице. Этой физической нагрузки будет достаточно, чтобы держать себя в форме, заодно и ягодицы подкачаются.

Третье: если вас все время тянет есть, не забывайте про овощи и фрукты. Они отлично нейтрализуют жир, поступающий с «неправильными» продуктами, и вред для организма от «неправильной» еды будет намного меньше.