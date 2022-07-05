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2 часа назад

Рианна стала самой молодой self-made миллиардершей в США

Газета.Ru

Певица Рианна стала самой молодой self-made миллиардершей в США, обогнав в рейтинге самых богатых женщин США журнала Forbes Ким Кардашьян. На это обратило внимание издание The New York Post.

Рианна стала самой молодой self-made миллиардершей в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артистка, которой 20 февраля исполнилось 34 года, опережает 41-летнюю телезвезду на один пункт по возрасту. Тем не менее состояние Рианны меньше, чем у Ким Кардашьян: по данным на 2022 год, певица обладает $1,4 млрд, в то время как звезда реалити-шоу - $1,8 млрд.

В рейтинге Рианна оказывается третий год подряд - сейчас она занимает 21-е место. В 2018 году самой молодой миллиардершей в США, сделавшей состояние самостоятельно, была названа младшая сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер, которой на тот момент был 21 год. Однако вскоре после публикации рейтинга ее исключили из списка обладательниц миллиардного состояния, поскольку размер ее состояния был пересчитан и по результатам не дотянул до $1 млрд.

Рианна заработала более $1 млрд не только благодаря музыкальному творчеству, но и линиям белья и косметики Fenty Beauty, Fenty Skin and Savage X Fenty.

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