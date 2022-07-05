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2 часа назад

Ксения Бородина показала стильный способ завязать платок

Passion.ru

Образы Ксении Бородиной — гид по тому, как стильно носить платки летом. Телеведущая выбирает аксессуары с акцентными принтами и сочетает их как с яркими купальниками, так и с легкими платьями. Одно можно сказать точно: найден самый сильный конкурент спортивным бейсболкам и улетающим от каждого дуновения ветра шляпам!

Ксения Бородина показала стильный способ завязать платок
Фото: Passion.ruPassion.ru

По многочисленным просьбам звезда показала способ завязать большой шелковый платок квадратной формы. Для этого она вооружилась аксессуаром из своей коллекции (кстати, Chanel) и сложила его вдвое, получив треугольник. Затем надела его на голову по принципу банданы, закрутила свободные концы в жгуты и закрепила спереди.

Фолловеры же принялись обсуждать не только долгожданный лайфхак, но и внешность телеведущей, уличив ее в использовании фильтров. «Я рада, что к 40 годам все красавицы писаные! […] А с фильтрами я или без — это точно не ваше дело. Следите за собой лучше», — резко ответила Бородина.

В июне Ксения Бородина отметилась в бутике Chanel по пути из Италии в Россию. Ранее знаменитость высказывалась на тему политики бренда в отношении российских покупателей на фоне текущей напряженности в мире. Ведущая отмечала, что не планирует избавляться от имеющихся в ее гардеробе вещей бренда, но и снабжать его новой прибылью также не собирается.

Звёзды,Ксения Бородина,Chanel,
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