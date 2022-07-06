Друзья рассказали, как помогали Альбине Тихановой

В минувшую субботу в московском морге при медакадемии им. Сеченова проводили в последний путь легендарную актрису Альбину Тиханову.

Фото: Кадр из фильма "Домашний арест" Кадр из фильма "Домашний арест"

Окончив Новосибирское театральное училище, она служила в этом же городе в театре «Красный факел». А после переезда в 70-е годы в Москву работала в разговорном жанре на эстраде и снималась в кино. Наибольшую известность ей принесли небольшие, но яркие роли в фильмах «Бумер-2», «Аритмия» и сериале «Домашний арест». Одинокая и бездетная королева эпизода ушла из жизни через две недели после того, как ей исполнилось 75 лет, в реанимации одной из столичных клиник.

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После переезда в Москву на протяжении долгих лет Альбина Тиханова жила в коммуналке. Комнату там выбил симпатизировавший ей знаменитый конферансье и худрук Театра эстрады Борис Брунов. А в начале 2000-х риелтор Ирина Кривенко помогла Альбине Степановне переехать в отдельную квартиру. С тех пор они подружились.

Родные актрисы живут в Новосибирске, а пожилой брат с семьей - во Владивостоке. По состоянию здоровья он не смог прилететь на похороны, и всем занималась его дочка. На племянницу Татьяну Альбина Степановна несколько лет назад написала завещание. Ирина рассказала, что ее знаменитая подруга чуть больше года назад неудачно упала в магазине и разом сломала две руки и ногу.

"Домашний арест"

"Она боялась, что ей позвонят и пригласят сниматься, а она не сможет, - плачет Кривенко. - С такими тяжелыми переломами ее положили в больницу. Но выписали очень быстро, после травматологии недолго подержав в кардиологии. Мы возмущались: зачем же ее отправляют домой? Ведь Альбина Степановна не могла за собой ухаживать".

Купили ей легкое приспособление вместо гипса. Врач из платной клиники к ней приехал и поменял. Деньги собирали всем миром. Фонд «Артист» Евгения Миронова оплачивал сиделку. Врачами, покупкой инвалидной коляски и многим другим очень помогал сделавший откровенное признание Семен Слепаков, у которого она снималась в сериале «Домашний арест». «Мой Семочка», - ласково называла его Альбина Степановна.

Актриса из «Бумера» и «Аритмии» Альбина Тиханова госпитализирована в тяжелом состоянии

По словам Ирины, Тиханова, которая так ни разу и не побывала замужем, всегда уважительно отзывалась о коллегах, с которыми дружила в разные годы, - Спартаке Мишулине, Ефиме Шифрине, Сергее Безрукове, Вере Воронковой, Галине Аверьяновой.