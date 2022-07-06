Джулия Фокс вышла в свет в латексном топе с «надувной» грудью

Американская актриса и бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста Джулия Фокс появилась на публике в облегающем топе с декоративной деталью в виде выпирающей груди. Фотографии папарацци, сделанные во время Недели высокой моды в Париже, публикует Daily Mail .

32-летнюю знаменитость запечатлели на улицах города в джинсовом костюме, состоящем из расстегнутого тренча оверсайз, штанов и остроносых ботфортов из денима. Фокс надела под плащ красный латексный топ, оформленный «надувной» грудью, и дополнила свой наряд небольшой белой сумкой и солнцезащитными очками.

«Ради всего святого, одевайся немного скромнее! Весь этот наряд кричит об отчаянной надежде привлечь к себе внимание», «Недолгое общение с семьей Кардашьян оставило сильный отпечаток», «С таким животом ей не следует носить короткие топы», «Почувствуйте запах ее отчаяния!» — высказались они.

В мае Джулия Фокс прошлась по Лос-Анджелесу в одном нижнем белье с сумкой из джинсов. Она вышла в продуктовый магазин Pavilions в Голливуде в комплекте из трусов и бюстгальтера со спортивной резинкой. Актрису сфотографировали с тележкой, полной товаров, которые позже она самостоятельно загрузила в черный седан марки Audi.