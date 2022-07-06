Стало известно о предстоящей свадьбе Бузовой

Стало известно о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова планирует свадьбу. Об этом сообщила блогер Лилия Абрамова во время участия в шоу на Rutube «Злые языки».
Девушка рассказала, что у Бузовой давно появился влиятельный поклонник, который дарит ей подарки. С ним она планирует скорую свадьбу.
"У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать, кто. У них будет свадьба следующей весной"
Слова блогера подтвердила Виктория Боня, которая была одной из ведущей шоу. Она показала фото Бузовой с дорогим браслетом. По словам Бони, этот аксессуар Бузовой подарил тот самый влиятельный возлюбленный. Несмотря на достаточное количество денег, сама она не покупает себе украшения.
Ранее сообщалось, что Бузова прокомментировала роман с хоккеистом.