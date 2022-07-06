Что входит в райдеры Собчак, Карнавал и Билана

Места бизнес-класса, номера люкс, тщательно продуманное меню — все это и не только составляет райдеры звезд российского шоу-бизнеса. На каких условиях артисты готовы выступать на мероприятиях и что обязательно должно быть в их гримерках, читайте в материале «Рамблера».

Как пишет PEOPLETALK, не все звезды отечественной эстрады так уж сильно избирательны в своих желаниях. Однако есть и те, кому нужны определенная температура в комнате, кальян и тонированные стекла. Рассказываем, кто есть кто.

Видео дня

Ксения Собчак

Как удалось узнать Peopletalk, температура в номере (люкс, разумеется) Ксении Собчак не должна превышать 20 градусов. В нем также обязательно должен присутствовать сложенный массажный стол. Передвигаться журналистка предпочитает на премиум-иномарках, которым не больше трех лет. А если предусмотрен перелет, то это обязательно бизнес-класс «Аэрофлота» с VIP-залом.

В райдере телеведущей также заявлены визажист и парикмахер. Мейкап-артист должен работать исключительно с профессиональной косметикой с не истекшим сроком годности и кистями из натурального ворса. А у специалиста по волосам при себе должны быть щетки с натуральной щетиной, шампунь, бальзам-ополаскиватель, термозащита, несколько разных средств для фиксации прически и, конечно же, профессиональный фен, выпрямитель для волос, стайлер для локонов разного объема.

Валя Карнавал

В райдере Tik-Tok звезды нет ничего сверхъестественного — перелет бизнес-классом и проживание в номере люкс. Единственное, вылет обязательно должен осуществляться из аэропорта Шереметьево, а автомобиль, на котором будет передвигаться артистка по городу — с тонированными окнами.

В питании Карнавал также не привередлива: либо блюда из заранее утвержденного ресторана, либо оплата по чекам в рамках согласованной суммы. Главное, никакого фастфуда.

Karna.val/vk.com

Дима Билан

У артиста один из самых требовательных райдеров: автомобиль представительского класса, отдельные места в самолете для перевозки гитар и VIP-залы в аэропортах.

Что касается питания, все намного проще — никакого определенного меню или блюд мишленовских ресторанов. Главное, чтобы общее время выполнения заказа не превышало 40 минут, иначе организаторы рискуют лишиться выступления артиста.

«В случае невыполнения одного из условий райдера, концертный директор вправе отменить концерт без последующего ущемления прав артиста»,

— говорится в райдере Билана.

Dima Bilan/vk.com

Карина Кросс

Один из самых не замороченных райдеров у Карины Кросс. В меню фрукты и ягоды (почищенный ананас, мандарины, клубника, малина, голубика), минеральная вода без газа (3 литра), а на горячее — курица, красная рыба и овощи на гриле.

Организаторов предупреждают, что у артистки аллергия на лактозу, и просят их учитывать это при выборе горячих блюд и закусок. Также важно, чтобы все блюда были не жирными, так как звезда придерживается правильного питания.

Гусейн Гасанов

Артист не претендует на автомобили премиум-класса, ведь у него есть свой личный автопарк. Его устроит также быстрорастворимый кофе. Из еды он просит лишь фруктовую, мясную, сырную тарелки, нарезной хлеб, заварной чай, сахар и воду в стеклянных бутылках. Однако интересное желание в райдере у Гусейна все-таки есть — кальян.