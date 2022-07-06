Телеведущая Яна Чурикова оценила талант певицы Надежды Кадышевой. Об этом она высказалась на своем YouTube-канале.

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Чурикова вспомнила, как Кадышева выступила на "Фабрике звезд". Певица исполнила песню "Ивушки" вместе с Ларисой Долиной и Сати Казановой. Телеведущая восхитилась ее исполнением.

"Пение Надежды Кадышевой вживую — чистый секс! Секс тоже бывает разный", — заявила она.

Сейчас Кадышева редко появляется на публике и почти не выступает.