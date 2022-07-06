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3 часа назад

Чурикова высказалась о пении Кадышевой

Мария Каткова

Телеведущая Яна Чурикова оценила талант певицы Надежды Кадышевой. Об этом она высказалась на своем YouTube-канале.

"Пение Надежды Кадышевой вживую — чистый секс!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чурикова вспомнила, как Кадышева выступила на "Фабрике звезд". Певица исполнила песню "Ивушки" вместе с Ларисой Долиной и Сати Казановой. Телеведущая восхитилась ее исполнением.

"Пение Надежды Кадышевой вживую — чистый секс! Секс тоже бывает разный", — заявила она.

Сейчас Кадышева редко появляется на публике и почти не выступает.

Ранее сообщалось, что Чурикова рассказала о ссоре с Киркоровым из-за Евровидения.

Звёзды,Надежда Кадышева,Сати Казанова,Яна Чурикова,
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