Брэд Питт признался, что у него неизлечимая болезнь

Порой знаменитости шокируют неожиданными признаниями, которые говорят о совсем другой жизни кумира. В недавнем интервью для GQ Брэд Питт признался, что страдает прозопагнозией — редкого расстройства восприятия, при котором человек утрачивает способности узнавать лица. Однако голливудскому актёру никогда не ставили официального диагноза и, может быть, ему стоит обратиться к квалифицированным специалистам. Заболевание обычно проявляется при рождении, и его последствия будут сказываться на протяжении всей жизни.

Тиффани Хэддиш и Брэд Питт на вечеринке Vanity Fair Oscar Party 2020, организованной Радхикой Джонс в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг 9 февраля 2020 года в Беверли-Хиллз, Калифорния

Ким Кардашьян Уэст и Брэд Питт принимают участие в вечеринке Vanity Fair Oscar Party 2020, организованной Радхикой Джонс в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг 09 февраля 2020 года в Беверли-Хиллз, Калифорния

Звезда фильма «Однажды в Голливуде» рассказал, что порой ему бывает трудно узнавать людей, и он беспокоится, ведь из-за этого некоторые считают его чересчур «отстранённым, недоступным, и поглощённым в свои мысли». Однако Питт уже далеко не первый раз затевает разговор на эту тему.

Брэд Питт ждёт, когда его награда за лучшую мужскую роль второго плана будет выгравирована, во время 92-ой премии Оскар в Голливуде в Хайленд-центре в Голливуде, Калифорния, 9 февраля 2020 года

«Так много людей ненавидят меня, потому что думают, что я их не уважаю. Слишком много людей я вывожу из себя. Ты слышишь такие слова: "Ты эгоист. Ты тщеславен". Но для меня это непонятно. Я не могу помнить всех», — сказал он в интервью Esquire в 2013 году.