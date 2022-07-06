Директор Шатунова рассказал о состоянии жены и дочери артиста

Директор эстрадного исполнителя Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о состоянии детей и жены артиста после его похорон. Его слова приводит kp.ru.
По словам Кудряшова, супруга Шатунова Светлана держится хорошо.
«Жена Юры держится, она молодец. Сын тоже старается держаться. А вот дочка Юры, конечно, сильно плакала: «Папа, вставай!» — рассказал он.
Кудряшов заметил, что сперва девочка не поверила в смерть отца.
«А когда увидела его в гробу, пришло осознание. Ох, как жаль детей», — сказал Кудряшов, поделившись мнением, что многочисленные суды могли подорвать здоровье Шатунова.
23 июня стало известно, что певец Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.