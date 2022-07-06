Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

Директор Шатунова рассказал о состоянии жены и дочери артиста после его похорон

Газета.Ruиещё 2

Директор эстрадного исполнителя Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о состоянии детей и жены артиста после его похорон. Его слова приводит kp.ru.

Директор Шатунова рассказал о состоянии жены и дочери артиста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Кудряшова, супруга Шатунова Светлана держится хорошо.

«Жена Юры держится, она молодец. Сын тоже старается держаться. А вот дочка Юры, конечно, сильно плакала: «Папа, вставай!» — рассказал он.

Кудряшов заметил, что сперва девочка не поверила в смерть отца.

«А когда увидела его в гробу, пришло осознание. Ох, как жаль детей», — сказал Кудряшов, поделившись мнением, что многочисленные суды могли подорвать здоровье Шатунова.

23 июня стало известно, что певец Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Звёзды,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители