Директор Шатунова рассказал о состоянии жены и дочери артиста

Директор эстрадного исполнителя Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о состоянии детей и жены артиста после его похорон. Его слова приводит kp.ru.

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По словам Кудряшова, супруга Шатунова Светлана держится хорошо.

«Жена Юры держится, она молодец. Сын тоже старается держаться. А вот дочка Юры, конечно, сильно плакала: «Папа, вставай!» — рассказал он.

Кудряшов заметил, что сперва девочка не поверила в смерть отца.

«А когда увидела его в гробу, пришло осознание. Ох, как жаль детей», — сказал Кудряшов, поделившись мнением, что многочисленные суды могли подорвать здоровье Шатунова.