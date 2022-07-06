У Водяновой «нет планов» приезжать в Россию

«Сегодня до нас добраться непросто, времени на это уходит много. Пока Наталья не планирует приезжать в Россию, таких планов у нее нет. Она сейчас в работе вся, в делах. Все у нее нормально, все хорошо. Но про рабочие дела я сильно не знаю, она не говорит про них особо. Да и к чему мне? Знаю, что они скоро собираются ехать на отдых все вместе», — отметила родственница Водяновой.