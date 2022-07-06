У Водяновой «нет планов» приезжать в Россию

Мама модели рассказала о жизни дочери во Франции.
Благотворительный забег, который курирует модель Наталья Водянова, прошел в Москве в конце мая. Однако самой знаменитости не было на мероприятии, хотя Наталья никогда не пропускает его.
Мама модели Лариса решила рассказать, почему в этом году дочь отсутствовала на забеге. Женщина недавно вернулась от звезды, которая вместе с супругом и детьми живет в Париже.
«Сегодня до нас добраться непросто, времени на это уходит много. Пока Наталья не планирует приезжать в Россию, таких планов у нее нет. Она сейчас в работе вся, в делах. Все у нее нормально, все хорошо. Но про рабочие дела я сильно не знаю, она не говорит про них особо. Да и к чему мне? Знаю, что они скоро собираются ехать на отдых все вместе», — отметила родственница Водяновой.
Также Лариса призналась, что была очень рада провести время с внуками.
«Впечатлений очень много, порадовалась за внуков, гуляли, играли с ними. И по здоровью были вопросы. Я еще в феврале была у Наташи на юбилее и сдала там анализы, вот пришли результаты. Слава богу, все хорошо. В моем возрасте уже нужно следить за здоровьем, кое-что сдала, чтобы убедиться, что все в порядке», — заключила мама знаменитости в беседе с порталом Woman.ru.
Напомним, Наталья замужем за бизнесменом Антуаном Арно. Супруги растят двух общих сыновей, а также троих наследников модели от брака с Джастином Портманом.