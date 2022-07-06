«В тысячу раз лучше, чем с пустым и молодым»

Модель не боится, что бизнесмен оставит ее одну с четырьмя детьми.

Фото: WomanHit WomanHit

35-летняя модель Лена Перминова активно ведет свой аккаунт в Сети и любит отвечать на вопросы подписчиков. Так, у знаменитости часто спрашивают о разнице в возрасте с ее супругом — 62-летним предпринимателем Александром Лебедевым.

Перминова же заявляет, что не чувствует ее. «Мне всегда было плевать на любые обсуждения, осуждения. Мой муж офигенно выглядит, очень образованный, с потрясающим чувством юмора, с ним интересно и чувствуешь себя как за каменной стеной. А главное — нам хорошо друг с другом. И это в тысячу раз лучше, чем быть рядом с пустым, необразованным, не уважающим женщин мужчиной, даже если он молодой красавчик. В отношениях важно другое. Не зря мы 17 лет вместе, и у нас четверо прекрасных деток» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила модель.

Такие поклонники Лены поинтересовались у нее, не боится ли она, что муж оставит ее одну с четырьмя детьми. «Мужчины бывают разные. Могу сказать про своего мужа, что и тут он ведет себя достойно. И бывшую жену никак не обижает материально уже более 25 лет поддерживает ее во всем как своего сына. Поэтому обращайте внимание на то, как относятся к бывшим женам, детям. Если имеются таковые», — подчеркнула звезда.