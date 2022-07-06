Инстасамка заявила о намерении увеличить бедра

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) объявила о подготовке к новой пластической операции. Соответствующая запись появилась в ее личном Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, 22-летняя знаменитость опубликовала голосовое сообщение, в котором заявила о намерении поставить импланты в бедра. Также она упомянула, что занимается данным вопросом уже три месяца и решает, в какой стране лучше провести процедуру — в России, в ОАЭ или на Кубе.

«Попу делать очень больно, девочки. Если соберетесь, то дай бог вам терпения, здоровья — это полный ад на земле», — добавила она.

Кроме того, блогерша призналась, что обдумывает и операцию по повторному увеличению груди со второго размера до третьего. Тем не менее рэперша обеспокоена тем, что ее рост составляет всего 154 сантиметра, а большой бюст добавит нагрузку на позвоночник.