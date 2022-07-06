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9 минут назад

Лепс вспомнил, как чуть не умер во время концерта

Мария Каткова

Музыкант Григорий Лепс вспомнил, как врачи увезли его в машине скорой помощи после концерта. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Лепс вспомнил, как чуть не умер во время концерта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Лепса во время выступления открылось внутреннее кровотечение:

«Как-то меня на скорой увезли в больницу прямо с концерта — открылось внутреннее кровотечение, которое не могли долго остановить. Реанимация, уколы — я еле выжил»

Музыкант добавил, что после этого случая стал внимательнее относиться к своему здоровью. Так, он перестал употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу.

Ранее сообщалось, что дочь Шукшиной увлеклась бодибилдингом.

Звёзды,Григорий Лепс,
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