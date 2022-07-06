Лепс вспомнил, как чуть не умер во время концерта

Музыкант Григорий Лепс вспомнил, как врачи увезли его в машине скорой помощи после концерта. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Фото: РИА Новости РИА Новости

У Лепса во время выступления открылось внутреннее кровотечение:

«Как-то меня на скорой увезли в больницу прямо с концерта — открылось внутреннее кровотечение, которое не могли долго остановить. Реанимация, уколы — я еле выжил»

Музыкант добавил, что после этого случая стал внимательнее относиться к своему здоровью. Так, он перестал употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу.