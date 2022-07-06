Остеопат предупредил Волочкову о необходимости операции

Остеопат, мануальный терапевт Александр Евдокимов прокомментировал в интервью порталу BLITZ.center состояние стоп балерины Анастасии Волочковой. Врач обратил внимание на косточку, растущую у большого пальца ноги звезды.
«Спасти палец можно без операции, существуют специальные упражнения, они очень хорошо помогают, чтобы не допустить осложнений. Если этого не делать, то станет хуже», — подчеркнул собеседник портала.
Эксперт объяснил, что с годами косточка будет только расти, тем самым принося еще больший дискомфорт Анастасии. При этом позднее оперативное вмешательство не всегда помогает снять эти боли.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему Волочкова затаила обиду на Лазарева.