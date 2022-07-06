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48 минут назад

Остеопат предупредил Волочкову о необходимости операции

Мира Маркина

Остеопат, мануальный терапевт Александр Евдокимов прокомментировал в интервью порталу BLITZ.center состояние стоп балерины Анастасии Волочковой. Врач обратил внимание на косточку, растущую у большого пальца ноги звезды.

Остеопат предупредил Волочкову о необходимости операции
Фото: t.me/volochkova_anastasiyat.me/volochkova_anastasiya

«Спасти палец можно без операции, существуют специальные упражнения, они очень хорошо помогают, чтобы не допустить осложнений. Если этого не делать, то станет хуже», — подчеркнул собеседник портала.

Эксперт объяснил, что с годами косточка будет только расти, тем самым принося еще больший дискомфорт Анастасии. При этом позднее оперативное вмешательство не всегда помогает снять эти боли.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему Волочкова затаила обиду на Лазарева.

Звёзды,Александр Евдокимов,
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