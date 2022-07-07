Американскую поп-певицу Кэти Перри обвинили в лицемерии из-за твитов о запрете абортов в США. Об этом сообщает The Independent.

В июне исполнительница выразила поддержку миллиардеру Рику Карузо, который является противником абортов. Она призывала голосовать за него в качестве кандидата на пост мэра Лос-Анджелеса.

Позднее Перри осудила запрет абортов в США, процитировав строчки из своей песни Fireworks. Она написала, что «женщины в стране имеют меньше прав, чем настоящий фейерверк». Пользователи напомнили ей о старых публикациях и призвали подробнее изучить информацию о Карузо, которого она поддерживала.