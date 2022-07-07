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53 минуты назад

Кэти Перри обвинили в лицемерии из-за твитов о запрете абортов в США

Lenta.ruиещё 1

Американскую поп-певицу Кэти Перри обвинили в лицемерии из-за твитов о запрете абортов в США. Об этом сообщает The Independent.

Кэти Перри обвинили в лицемерии из-за твитов о запрете абортов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В июне исполнительница выразила поддержку миллиардеру Рику Карузо, который является противником абортов. Она призывала голосовать за него в качестве кандидата на пост мэра Лос-Анджелеса.

Позднее Перри осудила запрет абортов в США, процитировав строчки из своей песни Fireworks. Она написала, что «женщины в стране имеют меньше прав, чем настоящий фейерверк». Пользователи напомнили ей о старых публикациях и призвали подробнее изучить информацию о Карузо, которого она поддерживала.

Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

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