Вдова Кобзона раскрыла правду о состоянии Моисеева

Будучи гостьей шоу «Хватит слухов!» (ТВЦ), Нелли Кобзон рассказала о том, как живет Борис Моисеев. Напомним, в 2010 году российский исполнитель пережил инсульт. Последствия его оказались тяжелы для Моисеева. Артист перестал появляться на публике.

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Нелли успокоила поклонников звезды: с Борисом Моисеевым все в порядке. Сейчас артисту 68 лет. Его здоровье пошатнул перенесенный 12 лет назад удар – у музыканта до сих пор парализована одна рука и губа.

«Шанс всегда есть. Я про Бориса все знаю: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один!» — лаконично отметила вдова Иосифа Кобзона.

За Борисом Моисеевым присматривают сиделка и его директор Сергей Горох.