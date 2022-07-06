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1 час назад

Бузова впервые прокомментировала «предстоящую свадьбу»

Мира Маркина

Недавно стало известно о том, что у Ольги Бузовой роман с политиком. О нем в эфире шоу «Злые языки» рассказала блогер Tatarka FM. Но ни Ольга, ни ее пиар-директор никак не комментировали ситуацию. До сегодняшнего дня, сообщает Super.ru.

Бузова впервые прокомментировала «предстоящую свадьбу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольга Бузова опровергла слова Лилии Абрамовой (Tatarka FM).

«Я была бы и рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик. Но пока я свободна. Поэтому, уважаемые влиятельные мужчины, не упустите шанс! По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, — спасибо вам, что загадываете правильные желания», — заявила звезда.

Ранее «Рамблер» писал, почему появились слухи о поклоннике Бузовой из мира политики.

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