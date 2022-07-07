Кардашьян заподозрили в удалении ребер из-за худобы

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в удалении ребер из-за ее чрезмерной худобы. Соответствующие комментарии появились под видео, опубликованном в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) журнала Vogue.

Знаменитость и ее дочь Норт посетили показ кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже. Для мероприятия бизнесвумен выбрала силуэтное платье в полоску с эффектом обнаженной груди. Дополнили образ массивные браслеты, металлический «ошейник» и клипса для носа с цепочкой, имитирующая пирсинг. Девятилетняя Норт была одета в костюм-двойку из юбки и жилета, белую рубашку с галстуком и массивные армейские ботинки.