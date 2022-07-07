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20 минут назад

Кардашьян заподозрили в удалении ребер из-за чрезмерной худобы

Lenta.ruиещё 1

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в удалении ребер из-за ее чрезмерной худобы. Соответствующие комментарии появились под видео, опубликованном в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) журнала Vogue.

Кардашьян заподозрили в удалении ребер из-за худобы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость и ее дочь Норт посетили показ кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже. Для мероприятия бизнесвумен выбрала силуэтное платье в полоску с эффектом обнаженной груди. Дополнили образ массивные браслеты, металлический «ошейник» и клипса для носа с цепочкой, имитирующая пирсинг. Девятилетняя Норт была одета в костюм-двойку из юбки и жилета, белую рубашку с галстуком и массивные армейские ботинки.

Упомянутый ролик набрал более 582 тысяч просмотров и трех тысяч комментариев. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение, возмущаясь изменениями во внешности Ким Кардашьян.

«Что с талией Ким?», «Она что, избавилась от ребер?», «Ким нужен бургер», «Ее талия меньше, чем у дочери», — писали юзеры.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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