Прокол дочери Муцениеце возмутил фанатов

Агата Муцениеце – не только звезда театра и кино, но и мама двух детей. На страничке в социальных сетях девушка часто публикует снимки Тимофея и Мии. Но последний вызвал шквал критики.
На фотографии Мии Прилучной поклонники звездной семьи увидели необычное украшение.
«Прокололи нос», – написала Агата, мама девочки.
Подписчики микро-блога кипели от возмущения:
«Маленькая, да еще такой пирсинг. Мама, вы в своем уме?»
«Бедняжка, тяжелые металлы в теле, можно заработать больную печень»
«Странные у девочки желания в этом возрасте, такое обычно происходит, когда у родителей совсем нет времени на детей»
«Не поганьте детскую психику! Идиотская шутка. Дети-ангелы, а не коровы с кольцом на носу. Отписка».
Но нашлись и те, кто увидел в опубликованном снимке намек на шутку и порадовался за актрису и ее дочь. А именно, их умению найти компромиссный выход.
«Господи, ну конечно это шутка! Хорошо, что мама и дочка на одной волне».
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