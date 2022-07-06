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1 час назад

«Не поганьте психику»: прокол дочери Муцениеце возмутил фанатов

Мира Маркина

Агата Муцениеце – не только звезда театра и кино, но и мама двух детей. На страничке в социальных сетях девушка часто публикует снимки Тимофея и Мии. Но последний вызвал шквал критики.

Прокол дочери Муцениеце возмутил фанатов
Фото: vk.com/agatamuceniece2022vk.com/agatamuceniece2022

На фотографии Мии Прилучной поклонники звездной семьи увидели необычное украшение.

«Прокололи нос», – написала Агата, мама девочки.

Подписчики микро-блога кипели от возмущения:

«Маленькая, да еще такой пирсинг. Мама, вы в своем уме?»
«Бедняжка, тяжелые металлы в теле, можно заработать больную печень»
«Странные у девочки желания в этом возрасте, такое обычно происходит, когда у родителей совсем нет времени на детей»
«Не поганьте детскую психику! Идиотская шутка. Дети-ангелы, а не коровы с кольцом на носу. Отписка».

Но нашлись и те, кто увидел в опубликованном снимке намек на шутку и порадовался за актрису и ее дочь. А именно, их умению найти компромиссный выход.

«Господи, ну конечно это шутка! Хорошо, что мама и дочка на одной волне».

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему увлечение дочери Марии Шукшиной шокировало соцсети.

Звёзды,Агата Муцениеце,Мария Шукшина,
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