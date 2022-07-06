Прокол дочери Муцениеце возмутил фанатов

«Маленькая, да еще такой пирсинг. Мама, вы в своем уме?»

«Бедняжка, тяжелые металлы в теле, можно заработать больную печень»

«Странные у девочки желания в этом возрасте, такое обычно происходит, когда у родителей совсем нет времени на детей»

«Не поганьте детскую психику! Идиотская шутка. Дети-ангелы, а не коровы с кольцом на носу. Отписка».