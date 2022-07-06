Лепс рассказал, кто виноват в его разводе

Российский певец Григорий Лепс признался, кто виноват в его разводе с бывшей возлюбленной Анной Шаплыковой, об этом пишет "Антенна-Телесемь".
По словам артиста, вся вина лежит исключительно на нем. Он добавил, что благодарен экс-супруге за совместные годы жизни.
"Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий", – высказался он.
Певец рассказал, что в последнее время он вынужден ночевать в офисе, однако дома он все-же иногда бывает.
Брак певца Григория Лепса и Анны Шаплыковой был расторгнут мировым судьей столичного района Хамовники в конце 2021 года.
Отмечалось, что на самом заседании Лепса не было, от него поступило письменное согласие на расторжение брака. Со стороны бывшей супруги музыканта присутствовал только представитель.