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54 минуты назад

Лепс рассказал, кто виноват в его разводе

Москва24

Российский певец Григорий Лепс признался, кто виноват в его разводе с бывшей возлюбленной Анной Шаплыковой, об этом пишет "Антенна-Телесемь".

Лепс рассказал, кто виноват в его разводе
Фото: m24.rum24.ru

По словам артиста, вся вина лежит исключительно на нем. Он добавил, что благодарен экс-супруге за совместные годы жизни.

"Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий", – высказался он.

Певец рассказал, что в последнее время он вынужден ночевать в офисе, однако дома он все-же иногда бывает.

Брак певца Григория Лепса и Анны Шаплыковой был расторгнут мировым судьей столичного района Хамовники в конце 2021 года.

Отмечалось, что на самом заседании Лепса не было, от него поступило письменное согласие на расторжение брака. Со стороны бывшей супруги музыканта присутствовал только представитель.

Звёзды,Григорий Лепс,
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