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1 час назад

Семья Шатунова объявила конкурс и сбор средств на памятник артисту

Мослента

Семья покойного певца Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника экс-участнику «Ласкового мая». Его установят на могиле артиста на Троекуровском кладбище, сообщает информационный партнер проекта aif.ru.

Семья Шатунова объявила конкурс на памятник артисту
Фото: МослентаМослента

Семья Шатунова выдвинула несколько пожеланий для участников конкурса. Так, это должна быть скульптура артиста в полный рост или выше, которая обязательно должна быть выполнена из бронзы, пишет издание. При этом важно учитывать, что размер участка — 2 метра на 1 метр 80 см.

Кроме того, семья объявила сбор средств на работы.

«Что касается финансовой стороны создания памятника, то и она будет носить народный характер. Поклонники смогут внести свою лепту в этот проект», — говорится в сообщении.

Звёзды,Юрий Шатунов,
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