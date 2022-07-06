Семья Шатунова объявила конкурс на памятник артисту

Семья покойного певца Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника экс-участнику «Ласкового мая». Его установят на могиле артиста на Троекуровском кладбище, сообщает информационный партнер проекта aif.ru.
Семья Шатунова выдвинула несколько пожеланий для участников конкурса. Так, это должна быть скульптура артиста в полный рост или выше, которая обязательно должна быть выполнена из бронзы, пишет издание. При этом важно учитывать, что размер участка — 2 метра на 1 метр 80 см.
Кроме того, семья объявила сбор средств на работы.
«Что касается финансовой стороны создания памятника, то и она будет носить народный характер. Поклонники смогут внести свою лепту в этот проект», — говорится в сообщении.