Семья Шатунова объявила конкурс на памятник артисту

Семья Шатунова выдвинула несколько пожеланий для участников конкурса. Так, это должна быть скульптура артиста в полный рост или выше, которая обязательно должна быть выполнена из бронзы, пишет издание. При этом важно учитывать, что размер участка — 2 метра на 1 метр 80 см.