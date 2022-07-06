Киану Ривз снова удивил фанатов поведением на публике

Актера Киану Ривза в аэропорту остановил юный фанат. Сначала он попросил автограф, а потом засыпал звезду «Джона Уика» вопросами. Киану хотя и устал после долгого перелета, но не подал виду и не сердился на паренька.

Фото: Кадр из фильма "Джон Уик" Кадр из фильма "Джон Уик"

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Свидетелем разговора между фанатом и Киану стал телепродюссер Эндрю Киммел. Он рассказал о встрече со звездой в Твиттере:

«Киану Ривз сегодня был на моем рейсе из Лондона в Нью-Йорк. Мальчик попросил автограф, а затем начал задавать серию быстрых вопросов. Киану с радостью отвечал на все до единого».

Ребенок узнал, что актер был в Лондоне в связи со съемками документального фильма, обожает гоночные машины и мотоциклы, живет в Лос-Анджелесе и собирается посетить в Нью-Йорке бродвейское шоу American Buffalo.

Но диалог на этом не закончился. В ответ Киану поинтересовался у парня, как тот оказался в Европе, посещает ли картинные галереи и может ли посоветовать какую-либо из них.