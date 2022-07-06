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3 часа назад

Бузова назвала месячную сумму затрат на походы в рестораны

Мослента

Месячную сумму затрат на походы в рестораны назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) певица и телеведущая Ольга Бузова. Звезда ответила на вопрос своего подписчика.

Бузова назвала месячную сумму затрат на походы в рестораны
Фото: МослентаМослента

«Я думаю, около 100-150 тысяч рублей в месяц. Но когда постоянные съемки, могу вообще не тратиться на рестораны. Плюс во многих местах мне либо делают комплимент от заведения, либо просто не приносят счет. Либо у меня там огромная скидка, и счет выходит в несколько тысяч», — написала Бузова.

Телеведущая заявила, что в любом случае посещает рестораны нечасто, так как предпочитает исключительно «осознанные походы» в такие заведения для встреч с подругами или мамой.

«Я достаточно экономная в расходах, но щедрая и очень люблю угощать», — поделилась она.

Звёзды,Ольга Бузова,
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