Бузова назвала месячную сумму затрат на походы в рестораны

Месячную сумму затрат на походы в рестораны назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) певица и телеведущая Ольга Бузова. Звезда ответила на вопрос своего подписчика.
«Я думаю, около 100-150 тысяч рублей в месяц. Но когда постоянные съемки, могу вообще не тратиться на рестораны. Плюс во многих местах мне либо делают комплимент от заведения, либо просто не приносят счет. Либо у меня там огромная скидка, и счет выходит в несколько тысяч», — написала Бузова.
Телеведущая заявила, что в любом случае посещает рестораны нечасто, так как предпочитает исключительно «осознанные походы» в такие заведения для встреч с подругами или мамой.
«Я достаточно экономная в расходах, но щедрая и очень люблю угощать», — поделилась она.