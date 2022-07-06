Бузова назвала месячную сумму затрат на походы в рестораны

«Я думаю, около 100-150 тысяч рублей в месяц. Но когда постоянные съемки, могу вообще не тратиться на рестораны. Плюс во многих местах мне либо делают комплимент от заведения, либо просто не приносят счет. Либо у меня там огромная скидка, и счет выходит в несколько тысяч», — написала Бузова.