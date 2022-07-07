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2 часа назад

У Илона Маска тайно родились близнецы

Мира Маркина

Ранее считалось, что владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск является отцом семерых детей. Недавно стало известно о рожденных вне брака близнецах. Матерью детей стала Шивон Зилис – директор по операциям и специальным проектам компании Neuralink, сообщает Business Insider.

Близнецы родились в ноябре 2021 – всего за несколько недель до появления на свет второго ребенка Маска и канадской певицы Граймс.

Илон Маск и Шивон Зилис отправились в техасский суд в апреле этого года с прошением изменить имена близнецов. Теперь, согласно положительному решению судьи, частью их второго имени стали фамилии отца и матери.

Ранее «Рамблер» писал о скандалах, угрожающих империи Маска.

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