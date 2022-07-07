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2 часа назад

Чем болеет Брэд Питт и почему ему никто не верит

Мира Маркина

В откровенном интервью GQ Брэд Питт рассказал о своей борьбе с редким заболеванием прозопагнозией. При таком расстройстве человек не может воспринимать лица других людей, часто страдающие этим недугом с трудом могут узнавать своих даже самых близких людей. Как заболевание влияет на жизнь актера и почему ему многие не верят, читайте в материале «Рамблера».

Чем болеет Брэд Питт и почему ему никто не верит
Фото: Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

Брэд Питт признался, как этот недуг повлиял на его взаимоотношения с окружающими его людьми.

Несмотря на то, что ему официально не диагностировали прозопагнозию, он уверен, что давно страдает этим заболеванием. Правда, ему до сих пор никто не верит, коллеги по цеху считают, что он отстранен от них и довольно холоден к людям вокруг себя.

«Многие думают, что я неуважительно к ним отношусь»,

— признался актер.

Отметим, что в том же интервью актер признался, что сейчас ему сложно сниматься в кино.

«Я считаю, что нахожусь на последнем издыхании»,

—заявит Брэд. По его словам, до завершения карьеры он точно сыграет еще в нескольких фильмах. Например, в августе выйдет боевик «Быстрее пули» с участием артиста, а также издательство Deadline в начале июня сообщило, что Apple выкупил права на фильм о «Формуле-1», в котором Брэд Питт также сыграет главную роль.

Звёзды,Брэд Питт,Apple,
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