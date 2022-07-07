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2 часа назад

Почему Де Ниро снова заставил всех о себе говорить

Мира Маркина

Кажется, личная жизнь 78-летнего Роберта Де Ниро начинает налаживаться: актера подозревают в новом романе. Что известно о новой избраннице звезды, рассказываем в материале «Рамблера».

Почему Де Ниро снова заставил всех о себе говорить
Фото: Кадр из фильма "Стажер"Кадр из фильма "Стажер"

После громких судебных разбирательств со своей супругой Грейс Хайтауэр, Роберт Де Ниро и не думает заканчивать с любовными делами: так, в зарубежных СМИ появились слухи о новых отношениях актера. Папарацци удалось запечатлеть его на свидании с Тиффани Чен на Ибице. Как рассказывают журналисты People, они познакомились еще в далеком 2015 году, но только сейчас между ними начало зарождаться что-то большее.

Legion-media

Отметим, что актер пока никак не комментировал предположения журналистов, что не мешает ему наслаждаться жизнью и новой девушкой.

Напомним, несколько лет назад голливудский актер подал на развод со своей супругой Грейс Хайтауэр, с которой они поженились аж в 1997 году. Правда, их бракоразводный процесс все еще длится: решаются вопросы финансов и имущества экс-возлюбленных. По решению судьи, Грейс должна получать один миллион долларов в год и часть прибыли от продажи дома за 20 миллионов долларов. В свою очередь юрист Де Ниро отмечает, что Хайтауэр тратит ежемесячно 160 тысяч долларов наличными и 215 тысяч долларов кредитными картами в люксовых магазинах, что не соответствует договоренности между экс-возлюбленными.

Звёзды,Грейс Хайтауэр,Роберт де Ниро,
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