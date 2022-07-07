Актрисы, которые отказались от пластических операций

Эти знаменитости считают, что возраст — не помеха для успеха в кино и женской привлекательности.

Фото: WomanHit WomanHit

Внешность актрисы — это ее рабочий инструмент, который не менее важен, чем талант. Чтобы продлить молодость многие знаменитости решаются на болезненные бьюти-процедуры и прибегают к услугам пластических хирургов. Но есть и те, кто считает, что можно стареть красиво, меняя амплуа и оставаясь собой. Этими женщинами хочется восхищаться, ведь они — прекрасный пример принятия себя.

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Кейт Уинслет

Прекрасная Кейт мечтала стать актрисой с раннего детства, но ей внушали, что Уинслет недостаточно хорошо выглядит для экранов. Она не стремилась вписаться в стандарты красоты и, несмотря на это, стала звездой первой величины.

Став старше, Кейт приняла решение отказаться от пластических мероприятий. Она легко соглашается на роли, в которых ей не делают яркий макияж, а в своих социальных сетях позирует без косметики. При этом число поклонников знаменитости только растет, а ценитель женской красоты Леонардо Ди Каприо считает Уинслет идеальной.

Моника Беллуччи

Кадр из фильма

Кажется, Моника возглавляла все возможные рейтинги женской привлекательности, она всегда выглядит потрясающе. А с возрастом становится лишь элегантнее и сексуальнее.

«Многие боятся потерять свою красоту, но я отношусь к этому спокойно. Мы не властны над старостью. Так что нужно просто смириться с тем, что все мы становимся старше!» — говорит в интервью актриса.

Она отказалась не только от пластических операций, но и от ботокса. Поддерживать красоту Монике помогает физическая активность, правильное питание и умение наслаждаться жизнью.

Ирина Безрукова

WomanHit

Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста, поэтому многие подозревают, что Ирина прибегала к пластическим операциям. Но сама знаменитость отрицает, что пользовалась услугами хирургов.

По словам Безруковой, она постоянно ходит к косметологу, придерживается строгой диеты и ежедневно занимается спортом.

Мэрил Стрип

Кадр из фильма

Потрясающая Мэрил, как никто другой, умеет перевоплощаться: она не стесняется быть смешной, непривлекательной или агрессивной в кадре. После сорока лет карьера актрисы по-настоящему расцвела, поэтому Стрип совершенно не боится старости — милые морщинки ее украшают, а режиссеры предлагают все новые роли.

Мэрил признавалась, что ужасно боится боли, поэтому ни за что не пошла бы на пластическую операцию. Впрочем, поклонники считают, что ей скальпель хирурга точно не нужен.

Сальма Хайек

Кадр из фильма

Темпераментная Сальма признавалась, что иногда переживает за возрастные изменения: по ее словам, после рождения ребенка грудь Хайек стала выглядеть хуже. При этом актриса считает, что пластическая операция — не выход, ведь ее результаты непредсказуемы.

Звезда старается заниматься спортом, а уход за волосами и лицом доверила профессионалам, которые разработали линию косметики специально для нее.

Джулия Робертс

Кадр из фильма

Обладательница самой ослепительной улыбки Голливуда еще 15 лет назад заявила, что не хочет прибегать к пластическим операциям. Она считает, что возрастные изменения рассказывают о жизненном опыте, напоминают о счастливых или драматических моментах.