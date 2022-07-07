Эксперт раскритиковал внешний вид Асмус

«Я не понимаю, к чему мы идем, куда двигается шоу-бизнес. Кто-то делает правильный подбор стиля, кто-то – непонятно что. Со стороны это ужасно смотрится. Надо ответственно наряд выбирать. Ведь на тебя люди смотрят. Всегда нужно выглядеть так, чтобы быть примером. Мне кажется, люди стали относиться к выбору своего наряда просто неуважительно. Что нашел, то и надел, как говорится», - заключил эксперт.