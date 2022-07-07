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1 час назад

Асмус в неприглядном виде появилась на важном мероприятии

Экспресс газета

В Москве состоялась премьера фильма «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли. Все внимание было приковано к звезде. 34-летняя артистка вышла на красную дорожку в ярком необычном наряде. Образ для «Экспресс газеты» оценил эксперт.

Эксперт раскритиковал внешний вид Асмус
Фото: Экспресс-газетаЭкспресс-газета

Звездный стилист Анвар Очилов остался не в восторге от внешнего вида знаменитости. Макияж, прически и образ актрисы в целом вызвали у него недоумение.

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«Очень странно, когда человек выбирает определенный наряд, не понимая, насколько фигура не позволяет этого. Плюс к этому, макияж Кристины Асмус вызывает впечатление, как будто она его сама сделала дома – «тяп-ляп». При взгляде на нее вспоминается «Сказка о царе Салтане»: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком». У нее красные щеки, как будто после бодуна», - высказался эксперт.

Экспресс-газета

По словам стилиста, Кристина Асмус в этом образе выглядит «очень некрасиво и неэстетично». По его мнению, молодой привлекательной женщине подошли бы легкие небрежные локоны, легкий тон лица и стрелочки.

«Длина платья слишком коротковата, и она не подходит к силуэту тела звезды. Я думаю, что тапочки, которые были подобраны, абсолютно тут ни к чему. Если женщина надевает вечернего силуэта платье с открытым декольте, тапочки неуместны. В этом случае надо надевать туфли с каблуком подходящего цвета. Например, пудрового или, наоборот, яркого: темно-синие или бордовые. Тогда был бы хороший контраст с платьем», - отметил стилист.

Также Анвар Очилов заявил, что под этот наряд Кристине Асмус подошел бы макияж с ярко-красной помадой, а также прическа-пучок.

Экспресс-газета

«Я не понимаю, к чему мы идем, куда двигается шоу-бизнес. Кто-то делает правильный подбор стиля, кто-то – непонятно что. Со стороны это ужасно смотрится. Надо ответственно наряд выбирать. Ведь на тебя люди смотрят. Всегда нужно выглядеть так, чтобы быть примером. Мне кажется, люди стали относиться к выбору своего наряда просто неуважительно. Что нашел, то и надел, как говорится», - заключил эксперт.

Напомним, ранее актриса разоткровенничалась об озвучке интимной сцены в кино. Недавно в Сети появились кадры из сериала «Люси», главные роли в котором сыграли Данила Козловский и Кристина Асмус. Один из эпизодов во всех деталях демонстрирует оральные ласки героев в машине.

Звёзды,Кристина Асмус,Данила Козловский,
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