Дава всех обманул насчет романа с Краймбрери

Давида Манукяна , больше известного под псевдонимом Дава, и певицу Мари Краймбрери не раз видели вместе. Пара все отрицала, уверяла, что никаких отношений нет. Но знаменитости вместе ходят на светские мероприятия, их видят в ресторанах. Недавно Дава и Мари были вместе на отдыхе.

Вот и сейчас Мари и Даву снова заметили в отпуске. В Сети уже есть видео, на котором звезды гуляют по одному из армянских городов. Видно, что отношения артистов носят романтических характер. Они держатся за руку во время прогулки. Россияне пришли к выводу, что Мари и Дава всех обманывают и почему-то пытаются скрывать свои чувства. Точное месторасположение Давы и его подружки неизвестно. Манукян утверждает, что он соскучился по Армении. Многим кажется, что блогер привез свою девушку знакомиться с семьей. Все-таки он собирался жениться в ближайшее время. Вероятно, Дава уже сделал свой выбор и невеста согласна.