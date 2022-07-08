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44 минуты назад

Дава всех обманул насчет романа с Краймбрери

Вести Подмосковьяиещё 3

Давида Манукяна, больше известного под псевдонимом Дава, и певицу Мари Краймбрери не раз видели вместе. Пара все отрицала, уверяла, что никаких отношений нет. Но знаменитости вместе ходят на светские мероприятия, их видят в ресторанах. Недавно Дава и Мари были вместе на отдыхе.

Дава всех обманул насчет романа с Краймбрери
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Вот и сейчас Мари и Даву снова заметили в отпуске. В Сети уже есть видео, на котором звезды гуляют по одному из армянских городов. Видно, что отношения артистов носят романтических характер. Они держатся за руку во время прогулки. Россияне пришли к выводу, что Мари и Дава всех обманывают и почему-то пытаются скрывать свои чувства. Точное месторасположение Давы и его подружки неизвестно. Манукян утверждает, что он соскучился по Армении. Многим кажется, что блогер привез свою девушку знакомиться с семьей. Все-таки он собирался жениться в ближайшее время. Вероятно, Дава уже сделал свой выбор и невеста согласна.

Напомним, впервые о романтических отношениях Давы и Краймбрери заговорили несколько месяцев назад, когда знаменитости встретились в рамках одного музыкального шоу. Тогда же Манукян публично позвал Мари на свидание. Вероятно, с этого дня между молодыми людьми и завязались отношения, которые Краймбрери отчаянно отрицает.

Звёзды,Давид Манукян,
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