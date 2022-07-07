Волочкова рассказала о новом поклоннике

К своим 46 годам Анастасия Волочкова так и не сумела построить крепкую и счастливую семью с достойным мужчиной. Однако на отсутствие внимания и недостаток романтики балерина не жалуется. Теперь ее ублажает 26-летний бизнесмен из Дагестана.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Появление все новых и новых кавалеров в роскошном особняке бывшей примы Большого театра поклонников почти не удивляет. Танцовщица не скрывает, что позволяет себе менять ухажеров так часто, как ей того хочется. В интервью знаменитость решила откровенно ответить на все слухи, касающиеся ее очередного избранника.

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По словам Анастасии, 26-летний Хан появился в ее жизни случайно. Звезда решила приобрести дорогое зеркальное ограждение для своего участка, а владельцем выбранной ею строительной компании оказался симпатичный молодой человек. Немного пообщавшись с прославленной заказчицей, Хан решил не брать с Волочковой денег за забор, а приударить за ней.

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"Я была очень тронута, ведь это дорогой подарок – такая конструкция стоит больше миллиона рублей. Для таких людей – добрых и бескорыстных – всегда хочется сделать больше, чем они ждут. Буквально на следующий день Хан подарил мне 13-й айфон, и я обрадовалась, словно ребенок новой игрушке, мне было очень приятно…", - поделилась балерина.

На этом сюрпризы не закончились. Дагестанец нашел для любимой специальную баннерную ткань для выступлений, которую еще недавно ей приходилось выпрашивать у подписчиков в «Инстаграме*». Молодой человек катал Анастасию на своем «Мерседесе» по ночному городу, подарил цветы и пригласил в Турцию. Финансами, по всей видимости, новый ухажер Волочковой не обделен.

«У него есть агентство недвижимости. И юридическая фирма у него тоже есть», - раскрыла тайну танцовщица.

Анастасия продолжает утверждать, что ни благосостояние Хана, ни его возраст не имеют для нее никакого значения. На злобные сообщения от хейтеров влюбленные просто не обращают внимания.

"Для меня важны другие качества – большое сердце, большая душа, большое достоинство… мужское. Сейчас все принялись называть Хана моим новым любовником. Хочу сразу сказать: это не любовник! Это не моя «новая любовь». Хан – мой новый поклонник", - пояснила звезда.