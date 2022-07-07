Сыну Дмитрия Хворостовского исполнилось 19 лет

Оперная певица Флоранс Илли была замужем за легендарным артистом Дмитрием Хворостовским . В браке у них появились на свет двое детей. Сегодня, 7 июля, сын звездных родителей отмечает 19-летие. Флоранс Илли посвятила Максиму трогательное поздравление в личном блоге и опубликовала фото возмужавшего первенца. Оперная певица очень гордится своим мальчиком.

«Поздравляю с 19-летием моего прекрасного сына Максима! Я так горжусь мужчиной, которым ты стал. Ты прекрасен внутри и снаружи. Я желаю тебе океан счастья, пусть твои желания сбываются. И я знаю, что папа наблюдает за тобой и гордится. Я люблю тебя всем сердцем»,— написала знаменитость.

«Какой мужчина вырос», «С днём рождения!!!! Какой красивый!», «Красивый, достойный сын своего Отца и Мамы», «Флоранс, от всей души поздравляю вас с днем рождения Максима. ️ ️. Красивый, умный, заботливый», «Дмитрий гордится своим прекрасным сыном ️», «Вот это да, какой парень!» — комментируют подписчики.

«Кстати, младший сын Дмитрия Хворостовского недавно начал увлекаться музыкой. Флоранс Илли поддерживает его. Она радуется успехам сына. «Я играю на гитаре, на клавишных и пою. Пробую писать музыку в стиле джаз, блюз, рок. Вот только оперу я не могу петь», — рассказывал Максим.

Напомним, что у Дмитрия Хворостовского от первого брака есть 25-летние дочь Александра и сын Даниэль. Кроме того, в свое время артист удочерил девочку своей первой жены Марию (1982 года рождения). И во втором браке с супругой Флоранс у Дмитрия Хворостовского появились на свет двое детей. В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина.