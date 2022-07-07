Глюкоза раскрыла секрет своей красоты

«Если я гуляю, то не думаю ни о чем! <...> Но, конечно же, стараюсь, чтобы такие дни "сегодня можно все" были не чаще, чем раз в месяц. Тогда и тело, и фигура, и душа, и мой внутренний чертенок довольны», — рассказала она и отметила, что не создает себе никаких ограничений.