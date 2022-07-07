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1 час назад

Глюкоза раскрыла секрет своей красоты

Lenta.ru

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, раскрыла секрет своей красоты. Размышлениями на данную тему она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глюкоза раскрыла секрет своей красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

36-летняя знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена в слитном купальнике золотистого цвета. Она дополнила свой образ браслетами-пружинами в виде змей и тремя кольцами на пальцах. Кроме того, артистка нанесла на губы красную помаду, а волосы распустила.

В описании под снимками Глюкоза рассказала правду о своей внешности. По ее словам, ей удается держать себя в форме благодаря спорту, сну и питанию. При этом исполнительница призналась, что раз в месяц она позволяет себе отойти от режима.

«Если я гуляю, то не думаю ни о чем! <...> Но, конечно же, стараюсь, чтобы такие дни "сегодня можно все" были не чаще, чем раз в месяц. Тогда и тело, и фигура, и душа, и мой внутренний чертенок довольны», — рассказала она и отметила, что не создает себе никаких ограничений.

Звёзды,Наталья Ионова,
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