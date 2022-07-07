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1 час назад

54-летняя Алика Смехова похвасталась фигурой в голубом бикини

Letidor.ru

Известная актриса Алика Смехова — дважды мама. Старшему сыну знаменитости Артему 22 года, а младшему Макару 14 лет. Сейчас артистка отдыхает на море. Звезда решила поделиться ярким фото из Турции. Актриса опубликовала в соцсетях снимок в голубом купальнике и продемонстрировала подтянутую фигуру. В Сети отметили, что звездная мама практически не меняется с годами и прекрасно выглядит.

54-летняя Смехова похвасталась фигурой в голубом бикини
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Лето»,— лаконично подписала кадр знаменитость.

«Ну просто богиня!», «Как девочка», «Офигенная фигура », «Красотка в бикини », «Какая стройная ️», «Настоящая женственная красота!!! Всегда прекрасно выглядите », «Браво, Алика!!», «Какая же вы красотка », — комментируют подписчики.

Напомним, что у Алики Смеховой двое детей. Артема звезда родила в 2000 году. Отец мальчика — третий муж телеведущей бизнесмен Николай. Второй ребенок, сын Макар, родился у знаменитости в 2007 году. Личность папы мальчика актриса не раскрывает (мужчина оставил ее, узнав о беременности).Кстати, старший сын звезды в 2021 году успешно окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Теперь он является дипломированным специалистом в области международной экономики.

Звёзды,Алика Смехова,
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