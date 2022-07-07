54-летняя Смехова похвасталась фигурой в голубом бикини

Известная актриса Алика Смехова — дважды мама. Старшему сыну знаменитости Артему 22 года, а младшему Макару 14 лет. Сейчас артистка отдыхает на море. Звезда решила поделиться ярким фото из Турции. Актриса опубликовала в соцсетях снимок в голубом купальнике и продемонстрировала подтянутую фигуру. В Сети отметили, что звездная мама практически не меняется с годами и прекрасно выглядит.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

«Лето»,— лаконично подписала кадр знаменитость.

«Ну просто богиня!», «Как девочка», «Офигенная фигура », «Красотка в бикини », «Какая стройная ️», «Настоящая женственная красота!!! Всегда прекрасно выглядите », «Браво, Алика!!», «Какая же вы красотка », — комментируют подписчики.