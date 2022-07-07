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10 минут назад

Блогер Круглицкий подтвердил отношения с Идой Галич

Газета.Ru

Блогер Станислав Круглицкий заявил, что они с его девушкой Идой Галич "не делают тайны" из их романтических отношений, передает StarHit.

Блогер Круглицкий подтвердил отношения с Идой Галич
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"На данном этапе мы с моей девушкой считаем, что не стоит это афишировать. Потом, наверное, настанет такой момент, когда мы не будем ничего скрывать. Но мы не делаем тайну из этого, нас можно увидеть вместе на каком-то мероприятии или еще что-то", - рассказал Круглицкий.

Он также заявил, что давно мечтал заняться музыкой. Блогер посвятил избраннице свой недавно вышедший трек "Summer Tango". Круглицкий заверил, что сейчас посвящает творчеству очень много свободного времени.

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