Блогер Круглицкий подтвердил отношения с Идой Галич

"На данном этапе мы с моей девушкой считаем, что не стоит это афишировать. Потом, наверное, настанет такой момент, когда мы не будем ничего скрывать. Но мы не делаем тайну из этого, нас можно увидеть вместе на каком-то мероприятии или еще что-то", - рассказал Круглицкий.