Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась во время отдыха за границей. Соответствующее сообщение она разместила в сторис своего Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена)

«Головные боли у меня уже три-четыре дня, даже таблетки не помогают. Спазмировались мышцы и шея болит, вся боль идет в ухо и болит голова», — пожаловалась ведущая.

Она также отметила, что принимала обезболивающий препарат, миорелаксант и использовала лекарственную мазь, однако это не помогло.