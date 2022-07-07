Zivert призналась, что воспоминание о Басте вызывает у нее мурашки

Zivert стала гостьей в эфире вечернего шоу на «Авторадио», в котором прокомментировала свое высказывание про «сытых котов» и рассказала почему от воспоминаний о Басте у нее по спине бегут мурашки.

Фото: Eva.ru Eva.ru

В вечернем шоу «Мурзилки Live» Zivert предстала в стильном наряде — легком ассиметричном платье желто-зелено-фиолетового цвета, а в качестве головного убора Юлия выбрала желтый тюрбан с бананами. Музыканты же облачились в фирменные футболки с банановой темой и надписью «Wake Up!», а на голове у бек-вокалистки свил гнездо розовый страус, который как раз и изображен на обложке трека, появившегося на всех площадках с 1 июля. «Образ оказался даже ярче премьеры, — шутила артистка. — И песня не про бананы и не про страусов. А про настроение. Coco Bongo!». Мы хотели сделать песню для людей. Все люди, с которыми я общаюсь - мои слушатели, поклонники - уже очень долгое время говорили о том, что, Юлька, ну так хочется что-то такое заряжающее, что-то выводящее из депреса, что-то бодрящее, от чего будет хотеться жить, как говорится, встать и идти. Именно это вдохновило и меня, и нашу команду на создание этой песни. Она исключительно для людей и по их просьбам, чтобы у них была бодрая мотивашка. Ставьте нас на будильник. Это Wake Up!». Ведущие шоу попросили прокомментировать Юлию свой нашумевший пост в социальной сети ВКонтакте, приуроченный к премьере, и рассказать, почему был выбран именно такой заголовок: «Сытые коты не дают высокие оценки».