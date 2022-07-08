Тучная звезда «Девчонок» показала тело в бикини

Американская писательница и актриса Лина Данэм , снимавшаяся в сериале «Девчонки», поделилась откровенными кадрами и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Тучная знаменитость опубликовала серию снимков, на которых предстала в четырех пляжных образах. На первом фото 36-летняя звезда «Девчонок» показала тело в слитном черном купальнике, а на остальных — в раздельных бикини зеленого, лавандового и оранжевого цвета. При этом на кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок.