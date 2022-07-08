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3 часа назад

Тучная звезда «Девчонок» показала тело в бикини

Lenta.ru

Американская писательница и актриса Лина Данэм, снимавшаяся в сериале «Девчонки», поделилась откровенными кадрами и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Тучная звезда «Девчонок» показала тело в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тучная знаменитость опубликовала серию снимков, на которых предстала в четырех пляжных образах. На первом фото 36-летняя звезда «Девчонок» показала тело в слитном черном купальнике, а на остальных — в раздельных бикини зеленого, лавандового и оранжевого цвета. При этом на кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный пучок.

Публикация набрала более 91 тысячи лайков, собрав множество восторженных комментариев пользователей.

«Королева!», «Очень горячо!», «Какая ты красотка в зеленом бикини», «Я хочу обладать такой же уверенностью в себе. Я смотрю на тебя и думаю — какая же ты красивая», «Икона! Самая лучшая», — высказывались они.

Звёзды,Бикини,Лина Данэм,
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