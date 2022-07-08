Принц Уильям оскандалился и вызвал волну обсуждений

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились с двухдневным визитом в Париж. Это первый визит членов королевской семьи во Францию за двадцать лет.
А еще это второй официальный выход после каникул Уильяма, до этого он переложил все дела на супругу Кейт Миддлтон и отправился на дорогой курорт в Швейцарии вместе с друзьями.
Там Уильям танцевал и флиртовал с австралийской моделью Софи Тейлор, чем вызвал вопросы не только у супруги, но и у многочисленных фанатов пары.
Вчера во время ужина в посольстве для гостей пели дети из хора United Chidren, и во время исполнения хита Фаррелла Уильямсa Happy. Только принцу Уильяму это не понравилось.
Причина была проста. Оказывается, именно под эту песню Уильям веселился на горнолыжном швейцарском курорте.
До этого мы рассказывали, где был похоронен легендарный король Артур.