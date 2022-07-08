Принц Уильям оскандалился и вызвал волну обсуждений

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились с двухдневным визитом в Париж. Это первый визит членов королевской семьи во Францию за двадцать лет.

Фото: twitter twitter

А еще это второй официальный выход после каникул Уильяма, до этого он переложил все дела на супругу Кейт Миддлтон и отправился на дорогой курорт в Швейцарии вместе с друзьями.

Там Уильям танцевал и флиртовал с австралийской моделью Софи Тейлор, чем вызвал вопросы не только у супруги, но и у многочисленных фанатов пары.

Софи Тейлор, социальные сети

Вчера во время ужина в посольстве для гостей пели дети из хора United Chidren, и во время исполнения хита Фаррелла Уильямсa Happy. Только принцу Уильяму это не понравилось.

Причина была проста. Оказывается, именно под эту песню Уильям веселился на горнолыжном швейцарском курорте.