«Если сделать мне маленький нос, вы меня не узнаете»

Елена Борщева за последние годы, кажется, вообще не изменилась. Разве что недавно продемонстрировала публике новую прическу. Но не секрет, что за естественной красотой звезд зачастую стоит серьезная работа. Борщева не скрывает, что посещает специалистов по косметологии. Об этом она рассказала недавно WomanHit.ru в эксклюзивной беседе.

— Стараюсь делать чистку, регулярно хожу на массаж лица и сама каждый день занимаюсь самомассажем уже год. Многие заметили, что наметилась положительная динамика, например, в районе носогубных складок. Делала еще процедуру фотоомоложения — это такие вспышки, которые убирают гиперпигментацию и мелкие сосуды на лице. Соответственно, кожа лица становится свежее, моложе, розовее.

— А по поводу пластических операций не думали?

— Я топлю за то, что надо принимать себя такой, какая я есть. Но, конечно, если беспокоит что-то, мешающее жить, и можно это исправить, тогда можно сделать. Я сейчас говорю не о той ситуации, когда кто-то изменил скулы, а потом еще больше и еще, а затем — еще нос и губы. Помню, я была подписана на одну свою знакомую, и вот спустя время я обнаружила у себя в ленте незнакомую девушку. Подумала: кто это вообще? Взяла и отписалась от нее. Оказывается, она просто сделала себе нос. Потому что нос — это основополагающая часть лица, и если сделать мне маленький нос, я думаю, вы меня не узнаете.

— А что говорит ваш муж по поводу пластических операций и девушек, которые их делают? Вам ничего такого не советует?

— Ну для него это в принципе отдельная категория девушек. Как бы мы себя не успокаивали, что изменили себя совсем чуть-чуть, это все равно видно. Он тоже за естественность, и говорит мне: «Я люблю тебя такой, какой полюбил».

— Готовы потратить много денег на косметологию и пластику?