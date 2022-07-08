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3 часа назад

Джаред Лето закрутил новый роман с девушкой из России

Слово и Дело

Американский актер Джаред Лето и российская модель Валерия Кауфман расстались после семи лет отношений.

Джаред Лето закрутил новый роман с девушкой из России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист уже увлечен новым романом. Лето заметили в компании другой российской модели — Дарьи Корчиной. Пара не пыталась скрыть своих чувств на публике. Они держались за руки и обнимались.

Известно, что звезда фильма «Морбиус» неравнодушна к русской красоте. Ранее Лето встречался с другой моделью из России — Анастасией Кривошеевой, пишет журнал Elle.

Примечательно, что в свои 50 лет актер никогда не был женат. Многочисленные романтические связи всегда заканчивались расставанием.

Звёзды,Валерия Кауфман,Джаред Лето,
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