Экс-жена Саркисова заявила, что он запрещает ей видеться с детьми

Илона Котелюх рассказала, что уже 34 дня она не видит своих детей. Бывший отказывает ей в разговорах по телефону с малышами и не передает подарки от матери. Об этом сообщает Starhit.
«Все знают, какая я мама, как я люблю своих детей. Мне и доказывать ничего не надо. Надеюсь, что сегодня они выйдут со мной на связь и им отдадут подарки от мамы, которые еще вчера привели в дом и спрятали у «управляющего» в кабинете», — написала Илона в социальных сетях.
По словам женщины, Саркисов слишком любит себя, поэтому и затаил на нее обиду после расставания. Однако сказать, что он не заботится о наследниках нельзя. Мужчина покупает детям все необходимое и катает на лодках.
«Лодки им абсолютно не нужны, и таким малышам вообще нечего там делать. Им нужно разговаривать с мамой, а еще лучше быть с ней, а не одним дома (среди персонала!), пока их отец отсутствует по неделям. Нужно было обижаться на самого себя и свои действия по отношению ко мне, чтобы потом не сердиться на мое решение уйти из этих отношений», — рассказала Котелюх.
Саркисов и Кателюх были вместе четыре года. В 2016-м у пары родился сын Алекс, а в 2018-м дочь Глафира. Но в 2020-м пара рассталась.
До этого мы рассказывали, как испортилась психика Вайноны Райдер после расставания с Джони Деппом.