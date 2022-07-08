Экс-жена Саркисова заявила, что он запрещает ей видеться с детьми

«Лодки им абсолютно не нужны, и таким малышам вообще нечего там делать. Им нужно разговаривать с мамой, а еще лучше быть с ней, а не одним дома (среди персонала!), пока их отец отсутствует по неделям. Нужно было обижаться на самого себя и свои действия по отношению ко мне, чтобы потом не сердиться на мое решение уйти из этих отношений», — рассказала Котелюх.