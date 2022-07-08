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1 час назад

Линдси Лохан выложила фото с турецкого курорта

Газета.Ru

Актриса Линдси Лохан опубликовала в соцсетях фото в купальнике, указав точную локацию - курортный комплекс The Bodrum EDITION, расположенный неподалеку от города Ялыкавак в Турции. Об этом сообщает People.

Линдси Лохан выложила фото с турецкого курорта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Радость под солнцем", - подписала актриса фотографию в красном купальнике. Снимок был опубликован через неделю после того, как стало известно, что актриса вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса. Сама актриса ранее выкладывала в Instagram совместное фото с ним, называя его мужем.

"Я самая счастливая женщина в мире. Ты нашел меня, зная, что я хотела счастья и одновременно милосердия. Я потрясена тем, что у меня такой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так же - ежедневно", - написала Линдси Лохан.

Линдси Лохан не первая знаменитость, которая отдыхает в этом году в районе Бодрума в Турции.

Звёзды,Линдси Лохан,
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