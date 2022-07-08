Линдси Лохан выложила фото с турецкого курорта

"Я самая счастливая женщина в мире. Ты нашел меня, зная, что я хотела счастья и одновременно милосердия. Я потрясена тем, что у меня такой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так же - ежедневно", - написала Линдси Лохан.