«Потасканный мужчина с искалеченной судьбой»

Российский певец Григорий Лепс в свои 59 лет считает себя пожилым мужчиной с искалеченной судьбой — и его это устраивает, пишет StarHit.
«Вижу довольно пожилого мужчину, немного потасканного, с искалеченной судьбой. Нет, я доволен и тем, как выгляжу, и тем, что сейчас пишу, мне интересна та музыка, которой занимаюсь. В ней произошли некоторые изменения, что будет понятно по новым трекам»,
— сказал Лепс.
Лепс также рассказал, что постепенно меняет свои привычки. Он стал меньше курить, так как табак сильно влияет на сердце и голосовые связки. Оказалось, ему даже делали несколько операций по восстановлению голосового аппарата. По словам Лепса, хирургические вмешательства повлияли на его голос.
«Да, их было четыре, и все в одном городе — Париже, так получилось. Состоянием голоса в целом доволен, но конечно, это не то, как я пел 20 лет назад»,
— признался певец.
Помимо избавления от вредных привычек Лепс начал заниматься спортом, плавать и регулярно ходить в спортзал.