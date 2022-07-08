«Потасканный мужчина с искалеченной судьбой»

«Вижу довольно пожилого мужчину, немного потасканного, с искалеченной судьбой. Нет, я доволен и тем, как выгляжу, и тем, что сейчас пишу, мне интересна та музыка, которой занимаюсь. В ней произошли некоторые изменения, что будет понятно по новым трекам»,