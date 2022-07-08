Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
50 минут назад

Григорий Лепс считает себя пожилым мужчиной с искалеченной судьбой

Слово и Дело

Российский певец Григорий Лепс в свои 59 лет считает себя пожилым мужчиной с искалеченной судьбой — и его это устраивает, пишет StarHit.

«Потасканный мужчина с искалеченной судьбой»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Вижу довольно пожилого мужчину, немного потасканного, с искалеченной судьбой. Нет, я доволен и тем, как выгляжу, и тем, что сейчас пишу, мне интересна та музыка, которой занимаюсь. В ней произошли некоторые изменения, что будет понятно по новым трекам»,

— сказал Лепс.

Лепс также рассказал, что постепенно меняет свои привычки. Он стал меньше курить, так как табак сильно влияет на сердце и голосовые связки. Оказалось, ему даже делали несколько операций по восстановлению голосового аппарата. По словам Лепса, хирургические вмешательства повлияли на его голос.

«Да, их было четыре, и все в одном городе — Париже, так получилось. Состоянием голоса в целом доволен, но конечно, это не то, как я пел 20 лет назад»,

— признался певец.

Помимо избавления от вредных привычек Лепс начал заниматься спортом, плавать и регулярно ходить в спортзал.

Звёзды,Григорий Лепс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители