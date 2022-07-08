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1 час назад

Адель заподозрили в пластике на новых фото без макияжа

Lenta.ru

Британскую певицу Адель заподозрили в пластике губ на новых снимках, сделанных папарацци. Соответствующие кадры публикует издание Daily Mail.

Адель заподозрили в пластике на новых фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru

34-летняя поп-исполнительница и ее 40-летний бойфренд Рич Пол были замечены на свидании в Беверли-Хиллз, США. Отмечается, что пара отправилась на ужин в греческий ресторан Avra. На опубликованных фотографиях видно, что на лице певицы отсутствует макияж, а ее волосы распущены. При этом журналисты издания отметили, что губы Адель выглядят намного объемнее и пухлее, чем прежде.

В то же время фанаты не оценили внешний вид знаменитости.

«Честно говоря, она мне больше нравилась до обрушившейся на нее славы», «Адель, зачем ты это сделала?», «Сделать такое со своим лицом — глупая затея», «Какой позор», «Изменилась до неузнаваемости и не в лучшую сторону», — высказывались они в комментариях под материалом.

Звёзды,Адель,
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