Адель заподозрили в пластике на новых фото

34-летняя поп-исполнительница и ее 40-летний бойфренд Рич Пол были замечены на свидании в Беверли-Хиллз, США. Отмечается, что пара отправилась на ужин в греческий ресторан Avra. На опубликованных фотографиях видно, что на лице певицы отсутствует макияж, а ее волосы распущены. При этом журналисты издания отметили, что губы Адель выглядят намного объемнее и пухлее, чем прежде.