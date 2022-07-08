Тодоренко спровоцировала слухи о рождении ребенка

На днях Регина Тодоренко спровоцировала обсуждение своих родов и опубликовала фотографию из палаты. Кадр она подписала символично: «В ожидании чуда». Об этом сообщает "Попкорнnews".

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Поклонники начали обсуждать, родила ли ведущая ребенка или еще нет. На этом фоне выступил концертный директор Влада Топалова Юрий Денисов.

По его словам, звездную пару пока не с чем поздравлять. Снимок Регины в соцсетях еще ни о чем не говорит. Но как только она родит, она тут же расскажет об этом своим подписчикам.

«Еще рано, мы вчера разговаривали. Пока ждем», — сказал Денисов порталу BLITZ.center.

Недавно Тодоренко разозлилась на журналистов, которые распространяют слухи о ее родах.