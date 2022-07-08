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1 час назад

Тодоренко спровоцировала слухи о рождении ребенка

Даша Краснова

На днях Регина Тодоренко спровоцировала обсуждение своих родов и опубликовала фотографию из палаты. Кадр она подписала символично: «В ожидании чуда». Об этом сообщает "Попкорнnews".

Тодоренко спровоцировала слухи о рождении ребенка
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Поклонники начали обсуждать, родила ли ведущая ребенка или еще нет. На этом фоне выступил концертный директор Влада Топалова Юрий Денисов.

По его словам, звездную пару пока не с чем поздравлять. Снимок Регины в соцсетях еще ни о чем не говорит. Но как только она родит, она тут же расскажет об этом своим подписчикам.

«Еще рано, мы вчера разговаривали. Пока ждем», — сказал Денисов порталу BLITZ.center.

Недавно Тодоренко разозлилась на журналистов, которые распространяют слухи о ее родах.

До этого мы рассказывали, как Собчак рассекретила вторую беременность жены Шнурова.

Звёзды,Регина Тодоренко,Юрий Денисов,
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